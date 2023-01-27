Россию и Беларусь не пустят на Европейские игры-2023

Европейские олимпийские комитеты заявили, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в Европейских играх-2023.

"Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр в Кракове. Как объявил ЕОК в ноябре 2022 года, любое такое участие невозможно в нынешних условиях. Российские и белорусские спортсмены не примут участие в Европейских играх в этом году", - говорится в заявлении на сайте ЕОК.

Соревнования пройдут в Польше с 9 по 25 июня, передает Интерфакс..

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, согласно которому российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают проведение специальной военной операции России на Украине.