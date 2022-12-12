Эрдоган грозит Греции долетающими до Афин ракетами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию, что турецкие ракеты могут долететь до столицы Греции.

"Сейчас мы начали производить собственные ракеты", - заявил Эрдоган, передает Politico. - "Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно же, ударит".

Tayfun - это баллистическая ракета малой дальности, разработанная Турцией. Ракета была испытана в октябре над Черным морем и поразила цель на расстоянии около 560 километров, что более чем вдвое превышает дальность нынешних ракет в арсенале Турции.

"Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-то (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-то сделать", - добавил Эрдоган.

Турция усилила свою риторику против Греции в последние месяцы на фоне того, что Анкара считает растущим наращиванием военного потенциала на греческих островах в Эгейском море, близко к турецкому побережью.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Грецию о необходимости прекратить милитаризацию островов Эгейского моря, иначе Анкара "предпримет необходимые шаги на местах".

Несмотря на то, что соседние страны являются союзниками по НАТО, они десятилетиями не могут найти общий язык из-за ряда двусторонних споров, в том числе относительно морских границ, взаимных претензий на континентальный шельф и долговременного кипрского спора.