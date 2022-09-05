Евросоюз призвал Эрдогана прекратить угрозы в адрес Греции

Европейский союз призвал президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить агрессивную риторику в адрес Греции.

"Угрозы и агрессивная риторика неприемлемы и должны прекратиться. Участие в содержательном и искреннем диалоге необходимо для разрядки напряженности, содействия взаимопониманию и развития добрососедских отношений", - говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

Отмечается, что непрекращающиеся враждебные высказывания политического руководства Турции в адрес Греции вызывают серьезную озабоченность в ЕС и полностью противоречат усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье, предусмотренным в заключениях Европейского совета от марта и июня 2021 года и июня 2022 года.

"ЕС вновь заявляет о своих ожиданиях от Турции, что она будет серьезно работать над устойчивой деэскалацией напряженности в интересах региональной стабильности в Восточном Средиземноморье и полностью уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ЕС", - говорится в заявлении.

Эрдоган в воскресенье призвал Грецию не "заходить слишком далеко" на фоне обострения напряженности из-за территориальных споров между двумя союзниками по НАТО.

В последние недели Анкара обвиняла Афины в ряде инцидентов, связанных с действием ее авиации в регионе Средиземного моря. Это дало турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану назвать действия Греции "враждебными".

Напряженность в отношениях между двумя соседями усилилась на этой неделе после того, как Греция пожаловалась НАТО с просьбой удалить сообщение в Твиттере сухопутного командования союзников, посвященное празднованию 100-летия победы Турции 30 августа. Турция отмечает эту дату каждый год, чтобы помнить о фактическом окончании войны за независимость в 1922 году, когда она победила греческую армию.