Власти Беларуси объявили экстремистскими около 20 ресурсов в сети, включая сайт WordPress

Белорусские власти объявили экстремистскими около 20 информационных ресурсов в Интернете, включая телеграм-каналы, страницы в Instagram, видео на Youtube.

Суд Ленинского района Гродно 17 ноября признал ряд каналов и страниц в Instagram "экстремистскими материалами": Telegram-канал "Пагоня"; страница в Instagram "euroradio", "freebelaruscenter", «pagoniagrodna", "torturesbelarus2020".

Повторно признан "экстремистским" Instagram "Весны" – страница правозащитной организации была признана "экстремистской" 27 января 2022 года решением суда Железнодорожного района Гомеля.

Решением суда Лидского района Гродненской области от 17 ноября 2022 года экстремистским объявлен Telegram-канал с названием "Южный городок, Лида" (https://t.me/lida_yuzhny).

Решением суда Октябрьского района г. Витебска от 17 ноября 2022 года - Видеоролик "Самалет з палiтычнымi уцекачамi хацелi пасадзiць у Менску / В Минске хотели посадить самолет", имеющий идентификатор www.youtube.com/watch?v=SK_DWdg2dNM.

Решение суда Ленинского района г.Бреста от 18 ноября 2022 года - аккаунты в социальной сети "Instagram" с названием "zmagarusa", "august2020by".

Решением суда Железнодорожного района г. Гомеля от 18 ноября 2022 года - Telegram-группа с названием "Литература вне запретов", имеющая идентификатор https://t.me/Literatyravnezapreta.

Решением суда Лидского района Гродненской области от 18 ноября 2022 года - telegram-канал с названием "Слобода для жизни (г. Лида)", имеющий идентификатор https://t.me/lida_sloboda.

Решение суда Железнодорожного района г. Витебска от 18 ноября 2022 года – всё, что связано с проектом «Прамень - Анархизм в Беларуси»: одноименный интернет сайт, "Прамень" в сервисе "Twitter", в социальных сетях "Instagram", "Facebook", Youtube-канал под названием "Анархисты Беларуси", видеоканал на сайте: https://kolektiva.media/, с именем "Прамень – анархизм в беларуси", учётная запись на сайте: https://kolektiva.media/, под названием "Прамень"; страница под названием "Анархисты Беларуси" в социальной сети "Tumblr", страница под названием "Прамень" в соцсетях "diaspora"и "mastodon", страница под названием "Прамень" с именем пользователя: pramenofanarchy в "livejournal", а также аккаунт администратора Телеграм-сообществ "Прамень" @pramen_admin.

Также экстремистской объявлена интернет-платформа для сайтов под названием "WordPress", URL-ссылка: https://wordpress.com, на которой размещён общедоступный сайт под названием "Прамень" с URL-ссылкой: https://pramenmirror.wordpress.com;

Решением суда Центрального района г. Гомеля от 21 ноября 2022 года - Telegram-канала с названием "Žyžal", имеющая идентификатор https://t.me/Zhyzhal.

Решением суда Жабинковского района Брестской области от 22 ноября 2022 года - Telegram-чат с названием "Доска позора Республики Беларусь" имеющий идентификатор https://t.me/MBDpozor.

Решением суда Волковысского района Гродненской области от 22 ноября 2022 года - Telegram-канал с названием "Волковыск. НОВОСТИ" имеющий идентификатор https://t.me/volkovysk4life_news.

Решением суда Октябрьского района г. Витебска от 22 ноября 2022 года - Telegram-группа с названием "Вгавм2020" имеющий идентификатор https://t.me/vsavm2020.