Мининформ Беларуси обвинил Google в «позорной политике двойных стандартов»

Мининформ Беларуси, заблокировавший в 2020 году afn.by и сотни других белорусских сайтов, потребовал от Google разъяснений по факту блокировки YouTube-канала «СМИ Союзного государства «БелРос» и считает недопустимым безосновательное ограничение свободы слова».

«Министерство информации полагает, что подобные недружественные шаги со стороны цифровых корпораций являются проявлением недобросовестной конкуренции и позорной политики двойных стандартов в информационной сфере», - говорится в заявлении ведомства.