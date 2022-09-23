Власти РБ предоставят новостным агрегаторам доступ к списку заблокированных сайтов

Белорусские власти предоставят новостным агрегаторам постоянный доступ к списку заблокированных Мининформом РБ сайтам в сети Интернет.

Соответствующие изменения внесены в совместное постановление Оперативно-аналитического центра при президенте, Министерства связи и информатизации и Министерства информации от 3 октября 2018 г. № 8/10/6.

«Доступ к списку ограниченного доступа предоставляется Министерству информации, Министерству связи и информатизации, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, органам прокуратуры и предварительного следствия, органам Комитета государственного контроля, налоговым органам, судам, поставщикам интернет-услуг, а также владельцам новостных агрегаторов для исполнения такими владельцами обязанности, установленной абзацем четвертым подпункта 1.2 пункта 1 указа президента РБ от 22 марта 2022 г. № 116», - излагает в новой редакции 5 пункт упомянутого постановления совместный документ трех ведомств №5/14/15 от 19 сентября 2022 года.

Согласно указу №116 агрегаторы не могут публиковать информацию с заблокированных сайтов, поскольку в таком случае сами становятся объектом блокировки.

Поправки также обязывают БелГИЭ теперь в течение часа, а не в течение суток вносить заблокированный ресурс в агрегированный список, который подгружается оборудованием интернет-провайдеров. Самих провайдеров обязали автоматически обновлять этом список на своем оборудовании не раз в сутки, а каждые три часа в период с 9:30 до 21:30.