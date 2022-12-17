В Беларуси с начала года заблокированы более 3 тыс. интернет-ресурсов

В Беларуси с начала 2022 года заблокированы более 3 тыс. интернет-ресурсов, говорится в материалах, подготовленных властями к единому дню информирования.

С 2015 года доступ ограничен к чуть более чем 8 тысячам интернет-ресурсов.

Кроме того, за 2 года (2021-22) по заявлениям МВД признана экстремистскими материалами информационная продукция 778 Telegram-каналов (чатов) и других интернет-ресурсов.

Так, 12 декабря судом Центрального района Минска признаны экстремистскими материалами сайт «The Village Беларусь» и аккаунты издания в телеграме, «Вконтакте», «Одноклассниках», фейсбуке, твиттере, инстаграме.

Экстремистскими материалами также признан телеграм-каналы «ОД СДЖ», «PatriotBel (ОД СДЖ МЕРЧ)», инстаграм-аккаунты «patriotbel2020» и «belarus_austria», аккаунт в тик-токе «@_belarusachka_».

При этом, только в 2022 году власти объявили экстремистскими формированиями более 300 Telegram-каналов и чатов.