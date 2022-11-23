Последнее обновление: 23.11.2022 10:02

США и ЕС согласовали величину потолка цен на российскую нефть

США и ЕС рассматривают введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $60–$70 за баррель.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря этого года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. С этих же дат вступит в силу эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путем.

В свою очередь Bloomberg, опять же со ссылкой на источники, пишет, что предельный уровень составит в районе 40-60 долларов за баррель.

При этом отмечается, что ЕС решил смягчить ограничения и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка. Он будет применяться для нефти, загруженной до вступления санкций 5 декабря и разгруженной до 19 января.

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