Нефть дорожает пятую неделю подряд на фоне ухудшения рыночных перспектив

Цены на нефть снизились на азиатских торгах в пятницу, но были на пути к росту пятую неделю подряд после сильных экономических данных в США, а также на спекуляциях относительно китайских стимулирующих мер и сокращения добычи ОПЕК+. Об этом пишет Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 29 центов, или на 0,3%, до $83,95 за баррель к 06:00 по Гринвичу, но была на пути к еженедельному росту на 3,6%.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 27 центов, или на 0,3%, до 79,82 доллара за баррель, но продолжала расти на 3,6% в недельном измерении.

ВВП США во втором квартале вырос на 2,4%, превзойдя консенсус-прогноз в 1,8%, заявило в четверг Министерство торговли, поддержав мнение председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что экономика может достичь так называемой "мягкой посадки".

Перспектива дальнейших китайских стимулирующих мер, особенно в секторе недвижимости, также оказала некоторую поддержку ценам после заседания Политбюро во вторник.

"Недавние показатели ВВП США за второй квартал и другие экономические данные предоставляют дальнейшее подтверждение надеждам на мягкую посадку и рисуют гораздо более яркие перспективы спроса на нефть", - сказал рыночный стратег IG в Сингапуре Джун Ронг Еап.

Рынки также ожидают следующего заседания комитета по мониторингу рынка ОПЕК+ которое состоится 4 августа, чтобы услышать объявление о продолжении добровольного сокращения добычи.

"Мы продолжаем наблюдать рост цен на нефть до 3 квартала 23 года и ожидаем, что для того, чтобы ОПЕК или Саудовская Аравия могли ослабить добровольное сокращение поставок нефти, понадобится удержание цен на уровне выше 90 долларов США за баррель (Brent)", - сказал руководитель отдела сырьевых товаров и углеродной стратегии Национального банка Австралии Баден Мур.

Однако недавнее повышение процентных ставок мировыми центральными банками, которые пытаются обуздать упрямую инфляцию, все же вызвало вопросы относительно долгосрочного спроса.

В среду Федеральная резервная система США, как и ожидалось, повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, а в четверг ее примеру последовал Европейский центральный банк.