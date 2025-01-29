Цены на нефть снизились благодаря запасам в США и стабилизации добычи в Ливии

В среду цены на нефть снизились из-за увеличения запасов нефти в США и ослабления беспокойства относительно поставок из Ливии. Об этом сообщает Reuters.

В то же время агентство пишет, что падение было ограниченным из-за потенциальных пошлин США на импорт из Канады и Мексики.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 18 центов до $77,31 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 15 центов до $73,62 за баррель.

"Рынки сталкиваются с давлением как со стороны спроса, так и со стороны предложения, что влияет на цены на нефть", - отметила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в компании Phillip Nova, Сингапур.

Она добавила, что рынки находятся под давлением из-за планов президента Дональда Трампа увеличить добычу нефти в США, а также ожидают ясности относительно его энергетической политики.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, которые упрощают получение разрешений для энергетической инфраструктуры и способствуют дальнейшему росту рекордной добычи нефти и газа в США.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти и бензина в США выросли на прошлой неделе, тогда как запасы дистиллятов снизились.

Давление на цены также усилилось из-за решения проблем с поставками из Ливии. Беспокойство уменьшилось после того, как во вторник Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что экспорт происходит в обычном режиме после переговоров с протестующими, которые требовали прекращения загрузки в одном из основных портов.

Во вторник Белый дом подтвердил, что Трамп планирует ввести пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики уже в эту субботу.

Однако остается неопределенным, как эти новые пошлины могут повлиять на импорт нефти в США. В 2023 году Канада поставляла в США 3,9 миллиона баррелей в день, что составляет около половины общего импорта, тогда как Мексика поставляла 733 тысячи баррелей в день, согласно данным EIA.