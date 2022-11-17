СК РБ: Дело «тут бая» в основном сводится к неуплате налогов

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела «тут бая», сообщил первый зампред СК Олег Шандарович.

«В самое ближайшее время уголовное дело уже будет передано прокурору», - сказал чиновник, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Шандарович также сообщил, что большинству фигурантов дела предъявлены обвинения в неуплате налогов.

«…большинство фигурантов обвиняется в неуплате налогов. Почти все они подали прошение о помиловании, возместили ущерб в полном объеме и внесли уголовно-правовую компенсацию», – проинформировал он.