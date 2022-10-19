Последнее обновление: 19.10.2022 18:15

КГБ Беларуси записал главреда и гендиректора Тутбая в «террористы»

КГБ Беларуси включил главреда Тутябая Марину Золотову и гендиректора Людмилу Чекину в свой "террористический список".

Согласно списку, задержанные по подозрению в уклонении от уплаты налогов Золотова и Чекина теперь обвиняются в "разжигании социальной вражды" и "призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ".

На прошлой неделе КГБ добавил в "террористический список" бывших журналистов tut.by Ольгу Лойко и Елену Талкачеву.

Сейчас списке КГБ значатся 934 человека, из них 189 белорусов.

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