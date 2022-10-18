Силовики задержали супругу политзаключенного Игоря Лосика

В подконтрольных белорусским силовым ведомствам телеграм-каналах появилась информация о задержании Дарьи Лосик, супруги политзаключенного журналиста Игоря Лосика, приговоренного в декабре 2021 года к 15 годам колонии усиленного режима по «делу Тихановского».

Утверждается, что в апреле 2022 года Дарья дала интервью телеканалу «Белсат», ранее объявленному террористическим формированием, что может повлечь уголовную ответственность согласно ст. 361−4 УК РБ за «содействие экстремистской деятельности».

Белорусские медиа и правозащитники уточняют, что Дарью Лосик задержана на трое суток после утреннего обыска в ее доме. Дочь Игоря и Дарьи Лосик сейчас находится у родителей Дарьи.