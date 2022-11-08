Ряд крупных украинских предприятий перешел под контроль государства

Власти Украины приняли решение о переводе ряда крупных украинских предприятий под контроль государства, сообщил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, решение принято на заседании ставки верховного главнокомандующего. Причин этого решения он не объяснил.

Речь идет, в частности, о крупнейшем производителе двигателей "Моторсич", его руководитель Вячеслав Богуслаев задержан и обвинен в работе на Россию; крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" и перерабатывающей компании "Укртатнефть", которыми наряду с государством владел украинский олигарх Владимир Коломойский.

Также среди компаний, перешедших под контроль государства, производитель большегрузных автомобилей "АвтоКраз" и производитель промышленного оборудования "Запорожтрансформатор".

Государство забирает эти активы не насовсем. "По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам, или будет возмещена их стоимость", - заявил Данилов.