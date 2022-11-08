Последнее обновление: 08.11.2022 13:11

Ряд крупных украинских предприятий перешел под контроль государства

Власти Украины приняли решение о переводе ряда крупных украинских предприятий под контроль государства, сообщил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, решение принято на заседании ставки верховного главнокомандующего. Причин этого решения он не объяснил.

Речь идет, в частности, о крупнейшем производителе двигателей "Моторсич", его руководитель Вячеслав Богуслаев задержан и обвинен в работе на Россию; крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" и перерабатывающей компании "Укртатнефть", которыми наряду с государством владел украинский олигарх Владимир Коломойский.

Также среди компаний, перешедших под контроль государства, производитель большегрузных автомобилей "АвтоКраз" и производитель промышленного оборудования "Запорожтрансформатор".

Государство забирает эти активы не насовсем. "По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам, или будет возмещена их стоимость", - заявил Данилов.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование