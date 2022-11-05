Последнее обновление: 05.11.2022 12:57

МВД Беларуси включило в перечень "экстремистов" еще 244 фамилии

МВД Беларуси 4 ноября включило в "Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности" еще 244 фамилии граждан Беларуси и других государств, которые преследуются или преследовались по "политическим" уголовным статьям в Беларуси.

В список «экстремистов» включены журналист и футболист "Крумкачоў" Александр Ивулин, россиянка Вера Цвикевич, чья фотография была на первой полосе «Комсомольской правды в Беларуси» в августе 2020-го, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Владимир Цыганович, Артем Саков, Дмитрий Попов, журналист "Свабоды" Олег Груздилович.

В настоящее время в Списке "экстремистов" значатся 1714 человек.

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