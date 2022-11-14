Следственный комитет РБ сообщил об очередном деле об «экстремистских комментах»

Следственный комитет РБ предъявил обвинения в совершении ряда экстремистских преступлений 34-летнему жителю деревни Копище Минского района, который был задержан еще в апреле.

«[Обвиняемый] в сети Интернет, не стесняясь в выражениях, оскорблял Лукашенко, высших должностных лиц государства, правоохранителей, а также разжигал социальную вражду и рознь в обществе», - говорится в сообщении СК РБ.

«…просматривая в деструктивных группах в Telegram публикации с фотографиями указанных лиц, неоднократно оставлял оскорбительные комментарии в их адрес. Активно использовал он и ненормативную лексику. Следствием установлено более 30 эпизодов противоправной деятельности фигуранта», - сказано в сообщении.

Утверждается, что обвиняемый после событий августа 2020 года на протяжении нескольких месяцев размещал в группах в Telegram сообщения о необходимости сбора в определенных местах, в том числе проведения незаконных массовых мероприятий, прекращения уплаты жилищно-коммунальных платежей, забастовки на государственных предприятиях и организациях и др.

"Активный подписчик радикальных Telegram-каналов занимал руководящую должность на одном из IT-предприятий страны", - сообщил СК.