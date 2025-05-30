Эстония прекратила переговоры с РФ по навигационным буям на реке Нарва

Эстония прекратила переговоры с Россией по вопросу навигационных буев на реке Нарва, сочтя дальнейшие переговоры бесперспективными из-за неконструктивной позиции российской стороны. Об этом сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Эстонии.

Проблема размещения навигационных буев на реке Нарва, при помощи которых ежегодно обозначается фарватер, возникла после инцидента 23 мая 2024 года, когда российская пограничная служба в одностороннем порядке сняла с реки 25 буев, установленных Эстонией.

По словам вице-канцлера МИД Эстонии Керли Вески, Эстония в течение года пыталась различными способами достичь соглашения с Россией по поводу этого инцидента, но безрезультатно. "Россия не согласилась на совместное измерение дна реки для уточнения местоположения фарватера и, следовательно, контрольной линии, и не дала нам ответа, в чем заключается особое мнение России", - сказала Вески.

"Весной этого года мы сделали новое предложение о достижении соглашения по местоположению буев на период навигации, но и это не привело к конструктивному результату. Поэтому мы решили прекратить переговоры с Россией по вопросу навигационных буев, поскольку это бесперспективно", - добавила она.

В Департаменте полиции и погранохраны порекомендовали проявлять особое внимание при плавании по реке Нарва, чтобы не выйти за пределы эстонских вод, а также держаться как можно ближе к эстонскому берегу. Эстонские пограничники усилят меры по охране границы, где помощь им оказывают также пограничники службы охраны границ Евросоюза Frontex.

"Временная контрольная линия между Эстонией и Россией, которая также является контрольной линией НАТО и Европейского союза, находится на прежнем месте, и здесь нет и не будет никаких изменений", - сказала Вески.

"Мы продолжим тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить безопасность как своей страны, так и Европы в целом", - добавила вице-канцлер МИД Эстонии.