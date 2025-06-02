Последнее обновление: 02.06.2025 15:07

Лукашенко полетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Лукашенко 2-4 июня совершит визит в Китайскую Народную Республику, сообщает его пресс-служба.

«В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сначала в формате "один на один", а затем в неформальной обстановке Лукашенко и Си Цзиньпин, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их "максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив".

В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества.

Программой визита запланирован и ряд других переговоров и встреч.



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