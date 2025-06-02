На выборах президента в Польше побеждает Навроцкий

Директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и Справедливость", победил на президентских выборах в Польше. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.

Как свидетельствуют результаты подсчета 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник – мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 49,11% голосов.

Таким образом, во втором туре выборов Кароль Навроцкий получил 10,6 млн голосов, а Тшасковский – 10,2 млн. Таким образом, Навроцкий победил с перевесом в 369 591 голос.

Явка во втором туре выборов составила 71,63%.

Данные со 100% избирательных участков за рубежом показывают, что Тшасковский победил там с результатом 63,49%. Его поддержали 383 722 человека. Навроцкого поддержали 36,51% избирателей, или 220 637 голосов. Явка среди избирателей за рубежом составила 84,26%.