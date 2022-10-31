Лукашенко анонсировал очередную встречу с Путиным

Лукашенко сообщил, что будет встречаться с Путиным в «ближайшее время», утверждая, что Путину известно об этих планах.

"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", - назвал одну из тем встречи.

После анонса Лукашенко упомянул об обещанном Россией кредите в $1,5 млрд на совместные интеграционные проекты. Поинтересовался реализацией проектов по линии Государственного военно-промышленного комитета.

«Отдельно, кроме ВПК, я хотел бы заслушать информацию об атомной электростанции, ее работе», - сказал Лукашенко.