Последнее обновление: 31.07.2023 11:18

Беларусь уже потратила 900 млн. рублей из кредита РФ на импортозамещающие проекты

Беларусь уже потратила около 900 млн. белорусских рублей (примерно 27 млрд российских рублей) из предоставленного Россией кредита на импортозамещающие проекты.

Об этом сообщил вице-премьер РБ Петр Пархомчик в эфире белорусского госТВ.

«Началась выборка денежных ресурсов, которые предоставлены нам в рамках российского кредита. Мы уже выбрали около 900 млн. белорусских рублей", - сообщил Пархомчик в эфире ТВ.

"Самое сложное было все-таки сформировать бизнес-планы. И мы это выполнили. Прошли они через все этапы согласования, а сейчас находятся на стадии уже реализации. У нас уже 14 согласованных проектов… Это предприятие "Гомсельмаш", подшипниковый завод, предприятие белорусского металлургического завода", - назвал он получателей кредитных средств.

"Мы ускорили эти все проекты где-то в пределах 1,5-2 лет, но этого недостаточно. Надо значительно быстрее это делать и как можно быстрее использовать ресурсы, которые выделены Российской Федерацией", - добавил Пархомчик, которого цитирует Интерфакс.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного финансового кредита России на общую сумму до 105 млрд российских рублей подписано в ноябре 2022 года

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