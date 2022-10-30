России приостановила действие "зерновой сделки" после атаки на Севастополь

Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в инициативе, поэтому действие «зернового соглашения» приостанавливается, заявил МИД России.

Вслед за российским минобороны министерство иностранных дел повторило, что "украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты", атаковали корабли и инфраструктуру в аннексированном Севастополе.

В минобороны Британии ранее назвали это обвинение "ложью эпического масштаба", направленной на отвлечение внимания от "катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину".