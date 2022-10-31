Эрдоган: Турция продолжает поддерживать экспорт зерна из Украины

Турция приложит все возможные усилия, чтобы экспорт зерна из черноморских портов Украины продолжился, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Так он прокомментировал заявление Москвы об одностороннем приостановлении соглашения, достигнутого при посредничестве Турции и ООН.

"Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества", - заявил Эрдоган на 8-м Всемирном турецком медицинском конгрессе, передает Reuters.

Эрдоган подчеркнул важность зернового коридора, отметив, что с его помощью удалось снизить продовольственный кризис, экспортировав 9,3 млн тонн сельхозпродукции из Украины.

Представитель ООН, в свою очередь, уточнил, что первая из 40 инспекций транспортных судов, которые должны были пройти в понедельник в водах Стамбула, была проведена без участия россиян и украинцев: команда проверяющих состояла исключительно из представителей ООН и Турции.

Ранее в проверке судов принимали участие четыре представителя со стороны России и столько же - от Украины.