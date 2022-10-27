ООН рассчитывает на продление соглашения по украинскому зерну

ООН заявила, что в целом оптимистично оценивает перспективы возобновления соглашения об экспорте зерна из украинских портов, сообщает BBC.

Так называемая Черноморская зерновая инициатива, соглашение под руководством ООН, согласованное с Москвой и Киевом при участии Турции, действует до 19 ноября. В нем прописаны условия экспорта зерна из украинских портов, заблокированных в результате войны. Параллельное соглашение разрешает экспорт российского продовольствия и удобрений, несмотря на западные санкции.

Соглашение о разблокировке экспорта позволило почти 9 млн тонн зерна покинуть порты и облегчить мировой продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением. Но неопределенность относительно того, будет ли продлено соглашение, уже привела к росту цен на некоторые продукты питания.

"Мы очень хотим, чтобы соглашение было продлено как можно скорее. Это важно для рынка, - сказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. - И я по-прежнему настроен довольно оптимистично".