Последнее обновление: 30.09.2022 17:29

Более 5,5 млн тонн зерна уже экспортировано из украинских портов

За почти два месяца работы "зернового коридора" из украинских морских портов уже экспортировано более 5,5 млн т аграрной продукции. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телемарафона.

"За эти два месяца уже вывезли более 5,5 млн т аграрной продукции. Это мы говорим исключительно о трех портах, работающих в рамках "зерновой инициативы", - заявил министр, которого цитирует Укринформ.

Кубраков отметил, что в общей сложности из портов Одесчины уже вышло около 250 судов с продовольствием, четыре из которых были зафрахтированы в рамках Всемирной продовольственной программы для поставок зерна в беднейшие страны Африки.

По словам министра, за сентябрь Украина экспортировала почти 4 млн т аграрной продукции через морские порты.

"Если брать результаты сентября - это почти 4 млн т из портов Большой Одессы, далее есть Дунай, есть железная дорога и грузовики. Думаю, что когда мы подведем итоги, мы точно будем иметь 5,5 млн т, около 6 млн т экспорта аграрной продукции. А это примерно те цифры, которые у нас были до войны", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

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