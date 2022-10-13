Последнее обновление: 13.10.2022 14:48

Россия угрожает выходом из "зерновой сделки", если не будут выполнены ее требования

Россия в среду направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с перечнем требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из портов Черного моря, действие которого завершается в ноябре.

Как заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, требования должны обсудить во время встречи представителей Организации с российской стороной в Москве в воскресенье, передает Reuters.

"Если мы увидим, что с российской стороны ничего не происходит - экспорта российского зерна и удобрений - тогда, извините, нам придется посмотреть на это по-другому", - сказал Гатилов.

Отвечая на вопрос, может ли Россия не поддержать продление "зерновой сделки", он сказал: "Есть такая возможность... Мы не против поставок зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть справедливым и честно выполняться всеми сторонами".

Российский дипломат также упомянул взрыв на Крымском мосту как пример "террористических актов", которые "затрудняют достижение политического решения" между Россией и Украиной.

Гатилов отказал предоставить копию письма, а представитель генсека Стефан Дюжаррик лишь заверил, что между сторонами "зерновой сделки" продолжается диалог.

Срок действия "зернового соглашения" истекает в ноябре, к тому времени оно должно быть продлено. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны мира оказать давление на Москву, чтобы предотвратить попытки заблокировать продление действия зернового коридора.

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