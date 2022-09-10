Британская разведка: Россия умышленно лжет о вывозе зерна из Украины

Россия осуществляет сознательную кампанию по дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину и минимизировать сопротивление своему вторжению.

Об этом говорится в обзоре разведки министерства обороны Британии, обнародованном в воскресенье.

Путин 7 сентября заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины "зерновым коридором", были отправлены в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена в страны ЕС.

"Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии", – отмечают в британской разведке.