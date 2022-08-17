США выделят $68 млн на закупку украинской пшеницы для стран Африки

Соединенные Штаты выделят 68 млн долларов для Всемирной продовольственной программы ООН на закупку украинской пшеницы для разрешения острого мирового продовольственного кризиса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Денежные средства пойдут на поддержку закупки, транспортировки и хранения до 150 тысяч тонн украинской пшеницы для решения проблемы острой продовольственной безопасности.

Предполагается, что зерно получат жители стран Сомалийского полуострова, где царит историческая засуха, толкающая миллионы людей на грань голодной смерти.

"Хотя возобновление экспорта из черноморских портов Украины стало положительным шагом в удовлетворении потребностей стран с нестабильной продовольственной безопасностью, эти поставки должны продолжаться, чтобы миллионы тонн продовольствия могли попасть на рынки и помочь накормить самые уязвимые слои населения мира", - заявил Энтони Блинкен.