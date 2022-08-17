Последнее обновление: 17.08.2022 10:55

США выделят $68 млн на закупку украинской пшеницы для стран Африки

Соединенные Штаты выделят 68 млн долларов для Всемирной продовольственной программы ООН на закупку украинской пшеницы для разрешения острого мирового продовольственного кризиса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Денежные средства пойдут на поддержку закупки, транспортировки и хранения до 150 тысяч тонн украинской пшеницы для решения проблемы острой продовольственной безопасности.

Предполагается, что зерно получат жители стран Сомалийского полуострова, где царит историческая засуха, толкающая миллионы людей на грань голодной смерти.

"Хотя возобновление экспорта из черноморских портов Украины стало положительным шагом в удовлетворении потребностей стран с нестабильной продовольственной безопасностью, эти поставки должны продолжаться, чтобы миллионы тонн продовольствия могли попасть на рынки и помочь накормить самые уязвимые слои населения мира", - заявил Энтони Блинкен.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование