Последнее обновление: 05.08.2022 12:43

Три судна с кукурузой получили разрешение на выход из украинских портов

Координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор трех украинских судов с кукурузой, сообщает ООН.

"Сухогруз Polarnet, стоящий на якоре в порту Черноморска, направится в Карасу, Турция. Сухогруз Rojen, также стоящий на якоре в Черноморске, проследует в английский Тизпорт. Судно Navistar выйдет из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Рингаскидди, Ирландия", - говорится в сообщении.

Ранее власти Украины сообщали, что сухогрузы, перевозящие в общей сложности более 58 тысяч тонн кукурузы, выйдут из портов Одессы и Черноморска в промежутке с 5 до 8 утра в пятницу.

Все три судна теперь направляются в сторону Стамбула по морскому гуманитарному коридору.

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