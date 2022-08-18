Последнее обновление: 18.08.2022 17:31

Еще одно судно с кукурузой покинуло украинский порт Черноморск

Сухогруз с украинской сельскохозяйственной продукцией "I Мария", вышедший из украинского порта Черноморск покинул утром в четверг территориальные воды Украины.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Судно под флагом Белиза, транспортирующее кукурузу, согласно данным сервиса, движется в порт Стамбула. О выходе судна из украинского порта официально сообщило минобороны Турции.

Это 25-е судно, отправившееся с зерном в рамках экспортной сделки при посредничестве ООН.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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