Украина экспортировала более 1,2 млн тонн продовольствия в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение шести судам с более 121 тыс. тонн продовольствия выйти во вторник из украинских портов в рамках стамбульской продуктовой сделки, сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 121 451 тонну зерна и других пищевых продуктов, в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что суда Seajoy (64 215 тонн кукурузы) и Michalis (33 тыс. тонн кукурузы) отправятся в Испанию, а Simas (15 тыс. тонн пшеницы) и Lady Zehma (3 тыс. тонн кукурузы) - в Италию. Еще два суда Saffet Aga и Afanasiy Matyushenko доставят в Турцию 3,2 тыс. тонн кукурузы и 3 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, судно Karteria с 37,5 тыс. тонн пшеницы, закупленной Всемирной продовольственной программой, перенесло выход из порта Южный на вторник, 30 августа. Оно намерено отправится в Турцию, передает Интерфакс.

"По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 122 судов - 67 прибывающих в украинские порты и 55 - выходящих из них", - отмечается в сообщении.