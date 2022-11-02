Последнее обновление: 02.11.2022 13:39

Россия передумала и вернулась к "зерновому соглашению"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня среды, "как это было раньше", сообщает Bloomberg.

По словам Эрдогана, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о возобновлении судоходства.

Вскоре после объявления Эрдогана Минобороны РФ опубликовало сообщение, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

В министерстве заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

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