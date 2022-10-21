Последнее обновление: 21.10.2022 11:38

Лидеры ЕС достигли соглашения по мерам борьбы с энергокризисом

Европейский совет договорился в ночь на пятницу взять за основу предложения Европейской комиссии (ЕК) для работы над мерами по борьбе с энергетическим кризисом.

"Мы заключили соглашение по энергетической теме, над которой (...) много работали и добивались прогресса", - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель после дебатов европейских лидеров по центральному вопросу проходящего в Брюсселе саммита ЕС - энергетическому кризису.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что теперь есть хороший план для работы над ценами на энергию. На следующей неделе соответствующие предложения Еврокомиссии обсудит Совет ЕС по энергетике, передает Интерфакс.

Говоря о планах совместных закупок газа, она указала на "обязывающий элемент": 15% потребности в наполнении газовых хранилищ должны закупаться в рамках совокупного спроса в соответствии с национальными потребностями.

В связи с повышением на рынке доли СПГ и планами снижения зависимости от трубопроводного газа, помимо индекса цен на газ TTF, ЕК предлагает работать над дополнительным индексом для СПГ. Параллельно будет учрежден корректирующий механизм для рынка, "чтобы ограничить эпизоды чрезмерного роста цен на газ". ЕК будет работать вместе с министрами энергетики стран ЕС над юридическим предложением по такому механизму.

Объектом изучения станут финансовые последствия возможного ограничения цен на газ для производства электроэнергии. Будут разработаны единые для ЕС правила государственной помощи в условиях энергетического кризиса.

Вместе с тем председатель Еврокомиссии в очередной раз указала на важность развития в ЕС возобновляемых источников энергии и отказа от ископаемых энергоносителей.

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