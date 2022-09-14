Еврокомиссия предлагает ограничить доходы компаний-производителей электроэнергии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала в среду план ограничения доходов компаний-производителей электроэнергии, чтобы собрать 140 миллиардов евро и помочь людям во время энергокризиса.

"Мы предлагаем ограничить доходы компаний, производящих электроэнергию по низкой цене. Эти компании получают доходы, о которых они никогда не думали и даже не мечтали. В нашей социальной рыночной экономике прибыль – это хорошо. Но в наше время неправильно получать невероятную рекордную прибыль за счет войны и за счет потребителей. В эти времена прибыль необходимо разделить и направить тем, кто в ней больше всего нуждается", - заявила фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.

По ее словам, это предложение позволит собрать более 140 миллиардов евро для государств-членов, чтобы смягчить удар энергокризиса.

"И поскольку мы находимся в кризисе ископаемого топлива, отрасль ископаемого топлива тоже имеет особую обязанность. Большие нефтяные, газовые и угольные компании также получают огромные прибыли. Поэтому они должны платить справедливую долю - они должны внести вклад в кризис", - добавила глава Еврокомиссии.