Последнее обновление: 17.10.2022 18:00

В Беларуси вводится лицензирование школ и детских садов

В Беларуси подписал закон, которым вводится лицензирование учреждений дошкольного и школьного образования.

«Образовательная деятельность требует повышенного контроля со стороны государства, так как связана с формированием здоровой, идеологически устойчивой и разносторонне развитой личности. Лицензирование этой деятельности станет гарантом законности и качества оказываемых услуг, позволит оценить организацию образовательного процесса и не допустить появления в сфере образования субъектов хозяйствования, преследующих сугубо коммерческие цели в ущерб государству и личности», - говорится в официальном комментарии.

Нормы о получении лицензии государственными и частными детскими садами и школами вступят в силу сразу после официального опубликования Закона, остальные положения - с 1 января 2023 года.

«Сроки обращения за получением лицензии будут определяться Министерством образования в соответствии с утверждаемым им графиком. Лицензирование возложено на Минский городской исполнительный комитет, городские (городов областного подчинения) и районные исполнительные комитеты», - сказано в комментарии.

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