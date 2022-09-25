Последнее обновление: 25.09.2022 10:31

Кочанова высказалась за использование труда школьников и студентов для уборки картофеля

Участие школьников старших классов и студентов в уборке урожая повышает у них доброе отношение к труду и обеспечивает продовольственную безопасность, заявила сегодня спикер верхней палаты РБ Наталья Кочанова.

«Это воспитывает у молодежи доброе отношение к тому труду, которым занимаются наши люди, обеспечивая продовольственную безопасность, помогает научиться ценить это. У нас нет законодательных запретов на это. Думаю, что для городских и областных школ это будет как никогда актуально», - убеждена Кочанова.

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