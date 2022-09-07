В Беларуси школьная форма станет обязательной со следующего года

В Беларуси 2023/2024 учебном году школьная форма станет обязательной для учащихся учреждений образования.

Об этом 7 сентября заявила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова.

«В нынешнем году рекомендовано ввести элементы школьной формы, а уже в следующем учебном году школьная форма станет обязательной», - заявила Проскурова.

«В настоящее время проведена большая работа с детьми, родителями, педагогами. В каждом учреждении образования города проходили обсуждение и голосование, касающиеся введения определенных элементов в одежде учащихся и эмблем. В итоге каждая школа имеет свое лицо. Какие-то учреждения образования ввели галстуки и блузки определенных цветов, однако большинство из них остановило свой выбор на жилетках», - утверждает чиновник Мингорисполкома.

Однако достаточное число школ, точнее родителей, о чем не стала упоминать Проскурова, отказалось от предложенных властями «элементов одежды», ограничившись нашивкой с указанием учреждения образования.