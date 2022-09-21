Минздрав Беларуси разрешил студентам и школьникам болеть 5 дней без справки

Минздрав Беларуси разрешил воспитанникам детских садов, учащимся школ и коллежей, ПТУ, а также студентам вузов болеть без справки врача 5 дней.

Временное решение принято «на период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями», следует из письма ведомства (копия есть в распоряжении редакции) от 20 сентября 2022 года.

«… на период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями и в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной коронавирусом, в случае отсутствия обучающихся на занятиях в учреждениях образования … в течение 5 дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний … предоставление справки о временной нетрудоспособности … не требуется», - говорится в письме.

«Указанное решение регулируется письмом и действует до особого распоряжения», - отмечается в документе.

Минздрав также указывает, что проинформировал Минобразования о принятом решении.