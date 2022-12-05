Последнее обновление: 05.12.2022 10:32

В Беларуси централизованный экзамен вынесут за стены школы

Белорусские власти решили вынести централизованный экзамен за стены школы, надеясь таким образом исключить влияние «сердобольного» педколлектива на результаты теста.

«Централизованный экзамен будет проводиться вне стен школы. Он будет лишен субъективизма. Мы будем уверены, что это не только уровень контроля знаний после окончания школы, но и справедливая оценка, справедливый сертификат при поступлении в университеты. В каждом райцентре будет свой пункт сдачи ЦЭ. Учеников сельских школ туда доставят централизовано», - заявил министр образования РБ Андрей Иванец в эфире белорусского ТВ.

По его словам, в ЦЭ существенно расширят часть В с задачами за счет сокращения части А, позволяющей угадывать правильные ответы.

Иванец сообщил, что обязательным для поступления документом станет характеристика, в которой будут указаны «анкетные данные, информация о способностях, хобби, увлечениях, участии в мероприятиях, в деятельности общественных объединений, трудовой деятельности».

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