Последнее обновление: 21.02.2023 13:12

Нижняя палата парламента РБ разрешает учителям питаться в школьных столовых

Нижняя палата парламента сразу в двух чтениях приняла поправку в Кодекс образовании, позволяющую учителям питаться в школьных столовых.

Кодекс дополняется статьей 54-1 «Создание условий для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования», предусматривающей право работников государственных учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования питаться в объектах общественного питания по месту их работы и наделение Правительства компетенцией на установление порядка организации такого питания.

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