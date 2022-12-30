Власти Беларуси определились с датами школьных экзаменов

Белорусские власти определились с датами выпускных школьных экзаменов в текущем учебном году , следует из постановления Минобразования РБ №278, подписанного еще 23 августа, но опубликованного только 30 декабря 2022 года.

Выпускные экзамены после 9 класса проводятся с 1 по 9 июня 2023 года (с 21 по 25 августа 2023 года) по следующим предметам: «Белорусский язык» – изложение в письменной форме; «Русский язык» – изложение в письменной форме; «Математика» – контрольная работа в письменной форме; «История Беларуси» – по билетам в устной форме.

Выпускные экзамены после 11 класса «проводятся в виде централизованного экзамена в письменной форме»:

- по предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося 14 мая 2023 года (резервный день - 23 мая 2023 года), иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки 21 августа 2023 года;

- по учебным предметам «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» (новейшее время), «География», «Обществоведение» (по выбору учащегося) - в основные сроки 21 мая 2023 г., резервные дни 25 мая 2023 г., иные сроки в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки 23 августа 2023 года.