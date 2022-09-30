Газпром на треть уменьшит поставки газа Молдове в октябре

Газпром с октября сокращает поставки газа в Молдову на 30%, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину, передает NewsMaker.

По словам министра, российская компания подтвердила поставки только 5,7 млн. кубометров газа в день для обоих берегов Днестра, тогда как ранее объем составлял 8,06 млн кубометров.

"Moldovagaz получил частичное подтверждение поставки газа в октябре. Повторяется ситуация октября прошлого года, когда поставки также сократили на 30%. Разница в том, что в этом году мы имеем контракт, который нужно соблюдать", - отметил Спину.

Ранее сообщалось, что Молдова определила семь компаний, которые будут снабжать ее газом, если Газпром прекратит поставки.