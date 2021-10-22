В Молдове вводится режим ЧП из-за дефицита газа

Правительство Молдовы приняло решение о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за дефицита газа.

Как сообщила накануне совещания премьер Наталья Гаврилица, дефицит газа, который испытывает в октябре республика, «достиг критического уровня».

«Вчера в Москве состоялся новый раунд переговоров. Договоренности по газу с «Газпромом» нет. Нет и уверенности в том, что она будет достигнута. Между тем на рынке природного газа в Республике Молдова зарегистрирован дефицит в размере около 16 млн кубометров, при этом потребности в газе в октябре были удовлетворены лишь на 67%. Давление в газотранспортной сети находится на критическом пределе», - объяснила премьер.

По ее словам, режим ЧП позволит обойти определенные процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.