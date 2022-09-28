Последнее обновление: 28.09.2022 17:45

Прокуратура Бобруйска возбудила дело на главбуха местной стоматологии

Прокуратура Бобруйска по материалам проверки возбудила уголовное дело в отношении главного бухгалтера стоматологической поликлиники, которой инкриминировано превышение служебных полномочий по ч.3 ст.426 УК РБ.

«…подозреваемая, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, с января 2020 года по декабрь 2021 года из корыстных побуждений давала указания подчиненным работникам необоснованно начислять, в том числе и ей, надбавки за высокие достижения в труде и сложность, напряженность работы с выплатой из внебюджетных средств. Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения ущерба поликлинике в особо крупном размере на сумму свыше 125 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

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