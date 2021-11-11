В Беларуси задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗ

Силовики арестовали семерых топ-менеджеров государственных предприятий МТЗ и БелАЗ за откаты и взятки, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости», - говорится в сообщении.

«Семеро фигурантов были задержаны с поличным. Изъято около 100 тысяч долларов. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - также сказано в сообщении.