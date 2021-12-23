СК Беларуси предъявил в коррупции экс-директора ГУМа в Минске

Следственный комитет Беларуси обвинил бывшего директора ГУМа Александра Крепакав совершении коррупционных преступлений.

«…действия Александра Крепака квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч.3 ст.426 (превышение власти и служебных полномочий), совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, лицом, занимающим ответственное положение); ч.2 ст.424 (злоупотребление властью и служебными полномочиями); ч.1 и ч.2 ст.430 (получение взятки и получение взятки повторно)», - говорится в сообщении СК РБ.

Топ-менеджер был задержан сотрудниками ГУБОПИК МВД 4 февраля этого года.

«… с 2014 по 2017 год, А.Крепак осуществлял руководство администрацией Московского района г.Минска, а с 2017 по 2020 год года являлся заместителем председателя Мингорисполкома. В ходе расследования установлено, что, занимая эти должности, имея власть и влияние, выходя за рамки своих полномочий, обвиняемый потребовал от руководителя одного из субъектов хозяйствования передать ему деньги в сумме 10 000 долларов США в обмен на свою лояльность и благосклонность при решении вопросов ведения бизнеса. После получения незаконного вознаграждения обвиняемый оказывал содействие в предпринимательской деятельности взяткодателю, лоббировал его интересы, обеспечивая противоправную протекцию. Как установило следствие, в дальнейшем он также получил от этого же предпринимателя 3000 Евро и 9000 долларов США», - сказано в сообщении.

«В апреле 2020 года, заняв должность директора ОАО «ГУМ», А.Крепак продолжил свою противоправную деятельность, совершая умышленные преступления против интересов службы. Заключив дополнительное соглашение с фирмой одного из предыдущих взяткодателей, он обязал ГУМ ежемесячно приобретать продукцию в объемах, которые заведомо невозможно реализовать, чтобы обеспечить интересы коммерческой структуры. Между должностным лицом и предпринимателем была достигнута договоренность о передаче десятипроцентной доли в уставном фонде с возможностью получения Крепаком дивидендов. Следствием задокументированы и иные факты получения взяток от представителей различных субъектов хозяйствования и предпринимателей в период работы Крепака в ГУМе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, заключение договоров, проведение закупок без запроса ценовых предложений от всех заинтересованных субъектов», - сообщает СК РБ.