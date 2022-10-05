Генпрокуратура РБ назвала коррупционные эпизоды экс-директора ОАО «Борисовский завод агрегатов»

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Борисовский завод агрегатов» Петра Кацубы, которому инкриминированы получение взяток, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и служебный подлог, сообщила пресс-служба ведомства.

Петр Кацуба был задержан еще в январе текущего года.

«…обвиняемый в 2018-2019 годах получил от представителя чешской компании взятку в сумме 6 тыс. долларов США за своевременную и беспрепятственную оплату поставленной продукции», - говорится в сообщении. - «За заключение договоров и проведение по ним расчетов представители другой фирмы выполнили в 2019-2021 годах на безвозмездной основе строительные работы в частных домах общей стоимостью свыше 21 тыс. рублей. За аналогичные «услуги» представители третьей фирмы в домах обвиняемого и его родственников в 2019 году поставили и смонтировали окна ПВХ по заведомо заниженной стоимости – сумма «скидки» превысила 8,5 тыс. рублей».

Помимо взяток, в 2021 году Кацуба якобы для нужд завода обеспечил приобретение и установку в квартире дочери кондиционера за 2,3 тыс. рублей.