Беларусь вошла в двадцатку стран по числу почетных консулов

Беларусь вошла в топ-20 стран с наибольшим числом "подозрительных почетных консулов", говорится в новом расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ.

ICIJ обратил внимание на противоречивую работу института почетных консулов. Он состоит из дипломатов-добровольцев, официальная задача которых – защита иностранных интересов в своих странах. Однако на практике почетные консулы нередко используют свой статус для личного обогащения, уклонения от правоохранительных органов и продвижения политических планов. Из данных о таких злоупотреблениях журналисты составили проект Shadow Diplomats, или «Теневые дипломаты».

В итоговый список попали 551 действующих и бывших почетных консулов, которые замешаны в скандалах или уголовных делах.

11 бизнесменов в списке Shadow Diplomats – действующие и бывшие почетные консулы в Беларуси. Синеокая делит с Индией 15-16 место по числу теневых дипломатов во всём мире. Лидеры рейтинга – Испания, США, Россия и Германия, где подозрительных почетных консулов больше 20. Однако если сопоставить эти цифры с населением стран и территорий, из которых работают «теневые дипломаты», то Беларусь выходит на 5 место из 170 стран.

В списке «теневых дипломатов» оказались Сергей Тетерин – почётный консул Грузии в Беларуси; бывший помощник Виктора Лукашенко – Александр Зайцев, представляющий в Беларуси интересы Замбии; Павел Топузидис – тоже почётный консул Греции (с 2015 года) и Румынии (с 2021 года); глава «Амкадора» Александр Шакутин – почетный консул Бангладеш; Александр Зингман – почётный консул Зимбабве с резиденцией в Беларуси; гендиректор «Санта Импэкс Брест» Александр Мошенский – почетный консул Исландии; Валентин Байко – он же замдиректор «Конте Спа» и почетный консул Украины; председатель наблюдательного совета банка «Решение» Виктор Шевцов в Беларуси отстаивает интересы Филиппин; председатель совета учредителей ЗАО «ПАТИО» (5-й элемент) Андрей Балабин – почётный консул Чили.

Бизнесмен Упендра Махато (центр Galileo возле Центрального автовокзала в Минске) уже не выполняет функции почетного консула Непала в Беларуси. Соучредитель фармацевтических компаний «Нативита» и «ВитВар» Алексей Сычев лишился статуса почетного консула Словакии.