Беларусь при приеме в гражданство будет требовать присягу и знание белорусского/русского

Предлагаемые властями поправки в закон о гражданстве предусматривают введение ритуала принятия присяги при приеме в гражданство и сдачу экзамена на знание белорусского или русского языка.

Об этом сообщил глава МВД Иван Кубраков на совещании у Лукашенко.

"С учетом корректировки законодательства представляется целесообразным проработка следующих вопросов: о введении торжественного ритуала принятия присяги для лиц, приобретающих гражданство Беларуси, об отмене требования к заявителю о выходе из гражданства страны предыдущего проживания. Также о необходимости законодательного закрепления механизма проверки владения заявителем одним из государственных языков Беларуси и знания нашей Конституции", - сообщил Кубраков.