Лукашенко предоставил гражданство еще 463 гражданам Украины

Лукашенко своим указом предоставил гражданство Республики Беларусь 471 человеку, 463 из них – граждане Украины.

«Гражданство предоставлено 463 гражданам Украины. Среди новых граждан Беларуси 33 семьи с детьми, 7 - многодетные. Одна из них воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, двое из которых родились в Беларуси.

Белорусские паспорта получат также двое ученых - кандидат экономических наук и кандидат биологических наук. При этом одному из них ученая степень присвоена в Беларуси», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.